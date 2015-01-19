中国股市：沪综指开盘大跌5.5%，证监会整顿两融业务令资金出逃避险

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海1月19日 - 中国股市沪综指周一早盘大跌5.5%，作为本轮A股上涨行情领头羊的券商股和保险股大面积跌停。证监会上周五宣布整顿融资融券业务结果，中信证券 等多家券商受到处罚；而且中信证券大股东高位减持，重仓金融股的投资者及融资盘大量出逃，以规避短期风险。
开盘时，沪综指 报3,189.73点，跌186.77点，或5.53%。中信证券和海通证券 等券商股均开在跌停位。
中国证监会新闻发言人邓舸上周五宣布，对部分融资融券业务存在问题的证券公司进行处罚，其中包括：对中信证券 、海通证券 和国泰君安采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施；对招商证券 ，广发证券 采取责令限期改正的措施；对安信证券、中投证券采取责令增加内部合规检查次数的行政监管措施；对民生证券、广州证券、新时代证券、银河证券、齐鲁证券采取警示的监管措施。
中信证券上周五晚间还公告称，其第一大股东中信有限近日在上海证交所二级市场减持约3.48亿股A股，占公司总股本3.16%。据上周中信证券A股股价，中信有限近期减持规模超100亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率