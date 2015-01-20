中国股市：开盘略跌，证监会否认打压股市有助市场信心趋稳

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
路透上海1月20日 - 中国股市沪综指周二开盘略跌，昨晚中国证监会发言人否认处罚融资融券违规券商并非打压股市，有助投资者信心趋向稳定。
开盘时，沪综指 报3,114.560，跌1.791点或0.06%，周一沪综指收盘下跌7.7%，创下创逾六年半最大单日跌幅。
周一晚间中国证监会网站刊登相关解释，意在安抚市场情绪。证监会新闻发言人邓舸表示，处罚违规券商被市场解读为打压股市，这与事实不符，市场不应对此做过度解读。
他还表示，对证券公司开立融资融券信用账户时证券资产低于50万元人民币的客户，继续按证监会原有政策和规定执行，不因为这一资产门槛而强行平仓。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M