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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 09:31 BJT

中国股市：开盘略跌，证监会否认打压股市有助市场信心趋稳

路透上海1月20日 - 中国股市沪综指周二开盘略跌，昨晚中国证监会发言人否认处罚融资融券违规券商并非打压股市，有助投资者信心趋向稳定。

开盘时，沪综指 报3,114.560，跌1.791点或0.06%，周一沪综指收盘下跌7.7%，创下创逾六年半最大单日跌幅。

周一晚间中国证监会网站刊登相关解释，意在安抚市场情绪。证监会新闻发言人邓舸表示，处罚违规券商被市场解读为打压股市，这与事实不符，市场不应对此做过度解读。

他还表示，对证券公司开立融资融券信用账户时证券资产低于50万元人民币的客户，继续按证监会原有政策和规定执行，不因为这一资产门槛而强行平仓。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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