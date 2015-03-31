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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 09:29 BJT

中国股市：沪综指开盘跳涨，房地产调控松绑激励地产及基建股走强

路透上海3月31日 - 中国股市沪综指 周二开盘跳涨，房地产股及基建、建材等相关板块涨幅居前，因中国央行、财政部等部委昨晚出台二套房贷及房产交易税收等优惠政策，楼市调控全面松绑。

开盘时，沪综指报3,822.987点，涨36.419或0.96%；上证地产类指数 涨3.28%，房地产龙头公司万科 开盘涨4.28%。

周一公布的楼市新政包括调低首付比例、信贷以及税收优惠政策，这无疑给疲弱的房地产市场带来曙光。

中国央行周一宣布，将购买第二套普通自住房申请商贷的最低首付款比例从之前的60%下调为不低于40%，公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例亦下调为20%；财政部则同时公布，将免征营业税的适用条件从原来的“满五(年)唯一”放松为“满二唯一”。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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