中国股市：沪综指开盘小涨，央行再度降准提振银行股表现

路透上海4月20日 - 中国股市沪综指周一开盘小升，银行股领涨，因央行继续普降存款准备金率1个百分点，并同时加大定向降准力度。

沪综指 开盘报4,301.35点，涨14.06点，或0.33%；上证银行股指数 开盘涨1.2%，其中工商银行 升0.89%。

中国央行周日稍晚宣布，自4月20日起下调各类存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。在此基础上，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设等的支持力度，自4月20日起对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降准1个百分点，并统一下调农村合作银行存款准备金率至农信社水平。

同时，对中国农业发展银行额外降准2个百分点；对符合审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款达到一定比例的国有银行和股份制商业银行可执行较同类机构法定水平低0.5个百分点的存款准备金率。