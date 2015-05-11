中国股市：沪综指开盘上涨，此前中国央行宣布降息

路透上海5月11日 - 在中国央行周日稍晚宣布降息后，中国股市周一开盘出现上涨，但银行股走低，因央行降息并将存款利率上限调高将压缩银行利差。

中国人民银行周日通知，自周一（5月11日）起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。 （完）