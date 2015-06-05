中国股市：沪综指早盘涨逾1%，近七年半以来首次站上五千点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海6月5日 - 中国股市沪综指 周五高开逾1%并站上5,000点，这是近七年半来首次。分析师指出，新股申购资金今日大量回流，资金面压力大为缓解，早盘股指顺势高开。不过市场人气刚刚受损，大盘后市形态仍以震荡整理为主。
沪综指开盘报5,016.088点，涨1.4%；早盘初段股指一度冲至5,051.626点，涨幅达2.11%，这是2008年1月21日以来的盘中高点新纪录。
“申购的钱开始回来了，大家都盼着过五千点呢。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。
不过他表示，目前投资者心态较纠结，涨多了就担心政策面有变，近期大幅震荡已给一些投资者留下阴影，因此五千点关口不会一下子被突破，后市仍以震荡整理为主。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”