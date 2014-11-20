中国股市：沪综指微幅收升，新股发行注册制改革等消息压制大盘反弹

路透北京11月20日 - 中国股市沪综指周四微幅收升，力度有限。分析师指出，今日大盘持续震荡，盘中热点在大盘蓝筹股和成长股之间转换。而汇丰PMI初值创半年新低和加快新股发行注册制改革的消息对大盘反弹形成压制，加重了投资者对经济走势和市场扩容的担忧，短期股指调整压力继续加大。

沪综指 收报2,452.656点，涨1.674点或0.07%，上证A股今日成交1,507亿元人民币，前一交易日成交1,669亿。

”今天蓝筹企稳有个反弹，中小板创业板借注册制的消息有些调整。”国都证券策略分析师肖世俊指出。

他并指出，推行注册制对中小板和创业板有一定冲击。注册制后中小企业上市数量将有所增加，扩容对现有估值水平将形成下拉作用，对于现有以并购重组为题材进行的市场炒作空间将缩小，对市场影响偏负面。

中国国务院周三举行常务会议指出，将进一步有针对性地缓解融资成本高问题，以促进创新创业、带动群众收入提高，包括增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制等措施。

肖世俊认为，短期经济将维持稳中趋缓态势，符合市场预期，对市场信心有一定影响但有限。

受产出指数再度跌破荣枯线、并创七个月低点拖累，汇丰11月中国制造业PMI初值创出半年最低。同时就业指数亦连续13个月处在萎缩区域，表明中国经济下行压力依然很大，需要政策面持续宽松提供支持。

上证金融地产行业指数 收涨0.57%；深市创业板指数P 收跌0.73%，走势弱于沪综指。