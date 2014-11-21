中国股市：沪综指收升1.4%，券商保险领涨助推大盘技术性反弹

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透上海11月21日 - 中国股市沪综指周五收升1.4%，创下两周来最大单日涨幅。分析师指出，本周以来因沪港通利好题材兑现而引发获利回吐，大盘周一起曾连续三天回调。今日在获利盘得到一定消化，再加上券商保险等金融股强势上涨，股指出现技术性反弹。
沪综指 收报2,486.79点，涨34.13点或1.39%，一周累计上涨0.32%；上证A股今日成交1,976亿元人民币，上日为1,507亿。
“下周新股即将发行，基本面也看不出什么特别利好，所以今天的上涨只能理解为技术性反抽。”华泰证券分析师周林预计，下周大盘可能会继续震荡，难以继续上冲，因上档压力还是较大。
下周一起沪深有11只新股集中申购，有券商分析师预估届时申购资金冻结可能达1万亿元左右。
券商保险股涨幅居前，国内最大券商--中信证券 收升6.71%，而招商证券 、兴业证券 、光大证券 等多个券商股收于涨停。
沪深300指数 收报2,583.46点，涨1.83%；沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,600.4点，涨2.16%，成交1,046,189手，沪股通130亿元额度 使用23.41亿元。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。