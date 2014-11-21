中国股市：沪综指收升1.4%，券商保险领涨助推大盘技术性反弹

路透上海11月21日 - 中国股市沪综指周五收升1.4%，创下两周来最大单日涨幅。分析师指出，本周以来因沪港通利好题材兑现而引发获利回吐，大盘周一起曾连续三天回调。今日在获利盘得到一定消化，再加上券商保险等金融股强势上涨，股指出现技术性反弹。

沪综指 收报2,486.79点，涨34.13点或1.39%，一周累计上涨0.32%；上证A股今日成交1,976亿元人民币，上日为1,507亿。

“下周新股即将发行，基本面也看不出什么特别利好，所以今天的上涨只能理解为技术性反抽。”华泰证券分析师周林预计，下周大盘可能会继续震荡，难以继续上冲，因上档压力还是较大。

下周一起沪深有11只新股集中申购，有券商分析师预估届时申购资金冻结可能达1万亿元左右。

券商保险股涨幅居前，国内最大券商--中信证券 收升6.71%，而招商证券 、兴业证券 、光大证券 等多个券商股收于涨停。