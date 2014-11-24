中国股市：沪综指放量收升1.9%至逾三年新高，受央行意外降息提振

国际油市：油价涨跌互见，美国政府报告显示产量上升
路透东京4月18日 - 原油价格周二亚洲时段涨跌互现，市场交投清淡，因有许多市场逢假期休市最多达四天；此外，美国官方报告显示产量上升，可能令油价在近期涨势之后受到抑制。
路透北京11月24日 - 中国股市沪综指周一放量收升1.9%至逾三年新高，上周末中国央行两年来首次降息，提振非银金融及地产股大涨。分析师指出，降息对股市总体利好，场内情绪高涨，大盘上行趋势明显，但大涨后短期可能会在高位窄幅震荡。
沪综指 收报2,532.88点，大涨46.09点或1.85%，此前收盘高点为2011年9月1日的2,556.04点；上证A股今日成交3,299亿元人民币，较上日的1,976亿增近七成。
“整个的观点还是看好。”首创证券策略分析师邵帅表示。
他认为，降息时点超预期使市场对继续降息或降准的预期打开了想象空间，货币政策和市场流动性将更加宽松。另外利率市场化进程加快显示目前政策落实效率较高，政府推进改革的意愿坚定，因此资金有望加速流入股市，市场中期走势偏好。
中国央行上周五宣布，自上周六(22日)起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。
邵帅并指出，从今日开始，本周沪深11只新股将陆续集中申购，但市场情绪高涨对新股分流资金效应有所忽略，且上周五监管层对新股发行节奏的表态有利于稳定市场预期，加之新股申购资金周内即可回流市场，大盘料将维持冲高后强势震荡格局。
中国证监会新闻发言人张晓军上周五表示，未来将保持目前的新股发行速度，年底前不会集中安排新股发行。证监会此前均维持每个月核准一批新股首发申请的节奏。
券商和地产今日涨幅居前，其中招商证券 和保利地产 等多只券商及地产股收于涨停，上证地产类指数 收盘劲扬6.38%。
沪深300指数 收报2,649.26点，涨2.55%；沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,674.6点，涨3.12%，成交1,283,933手，沪股通130亿元额度 使用69.6亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透东京4月18日 - 原油价格周二亚洲时段涨跌互现，市场交投清淡，因有许多市场逢假期休市最多达四天；此外，美国官方报告显示产量上升，可能令油价在近期涨势之后受到抑制。
路透北京4月18日 - 针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。
路透上海4月18日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.09%至93.03；SDR篮子指数微跌至95.08，BIS篮子指数微跌至93.98 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.89%，SDR篮子指数跌0.44%，BIS指数跌2.35% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8849 -64 欧元 7.3289 -264 日圆 6.3152 339 港元 0.8858 -9.1 英镑 8.6507 -241 澳