中国股市：沪综指放量收升1.9%至逾三年新高，受央行意外降息提振

路透北京11月24日 - 中国股市沪综指周一放量收升1.9%至逾三年新高，上周末中国央行两年来首次降息，提振非银金融及地产股大涨。分析师指出，降息对股市总体利好，场内情绪高涨，大盘上行趋势明显，但大涨后短期可能会在高位窄幅震荡。

沪综指 收报2,532.88点，大涨46.09点或1.85%，此前收盘高点为2011年9月1日的2,556.04点；上证A股今日成交3,299亿元人民币，较上日的1,976亿增近七成。

“整个的观点还是看好。”首创证券策略分析师邵帅表示。

他认为，降息时点超预期使市场对继续降息或降准的预期打开了想象空间，货币政策和市场流动性将更加宽松。另外利率市场化进程加快显示目前政策落实效率较高，政府推进改革的意愿坚定，因此资金有望加速流入股市，市场中期走势偏好。

中国央行上周五宣布，自上周六(22日)起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。

邵帅并指出，从今日开始，本周沪深11只新股将陆续集中申购，但市场情绪高涨对新股分流资金效应有所忽略，且上周五监管层对新股发行节奏的表态有利于稳定市场预期，加之新股申购资金周内即可回流市场，大盘料将维持冲高后强势震荡格局。

中国证监会新闻发言人张晓军上周五表示，未来将保持目前的新股发行速度，年底前不会集中安排新股发行。证监会此前均维持每个月核准一批新股首发申请的节奏。

券商和地产今日涨幅居前，其中招商证券 和保利地产 等多只券商及地产股收于涨停，上证地产类指数 收盘劲扬6.38%。