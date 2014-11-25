中国股市：沪综指收升1.4%续创逾三年新高，降息利好持续发酵

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京11月25日 - 中国股市沪综指周二收升1.4%，续创逾三年收盘新高。分析师指出，降息利好持续发酵，集自贸区、国企改革及迪士尼等多种题材于一身的上海本地股今日领涨。板块有序轮动令市场交投保持活跃，新股申购虽对资金面有所影响，但高涨的做多氛围推动大盘连四日走升。
沪综指 收报2,567.60点，大涨34.72点或1.37%，此前收盘高点为2011年8月29日的2,576.41点；上证A股今日成交2,814亿元人民币，上日为3,299亿。
“因为降息其实是对股市整体是一个利好作用，昨天像那种没有涨的小板块今天就可能出现一波转换的行情。”信达证券策略分析师胡佳妮表示。
她认为，降息降低了明年出现金融风险的可能性，市场对整个经济的预期，包括对风险偏好的预期可能会上升，对股市整体利好。降息对负债率较高的传统行业影响更为明显，但对中小企业也有利好的提振作用。
受公开市场正回购操作减量，以及国库现金定存投标支撑，中国银行间资金市场周二流动性继续改善，隔夜虽小涨，但七天期跌幅明显，为近20个基点(bp)。不过IPO未结束，交易所资金面仍不乐观。
沪深300指数 收报2,685.56点，涨1.37%；沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,722.8点，涨1.85%，成交993,420手，沪股通130亿元额度 使用28.5亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。