中国股市：沪综指收升1%续创逾三年新高，新股申购资金回流对大盘形成支撑

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透北京11月27日 - 中国股市沪综指周四收升1%续创逾三年新高，并为连续第六个交易日上涨，A股成交额再创历史新高。分析师称，目前已形成蓝筹大盘股冲关整固，中小盘跟风上涨的板块轮动格局，短期连涨后虽有技术调整压力，但新股申购资金回流对大盘形成支撑，料行情出现转折的可能性不大。
沪综指 收报2,630.49点，大涨26.14点或1%，此前收盘高点为2011年8月4日的2,684.04点；上证A股今日成交3,386亿元人民币创历史新，上日为3,160亿。
“我觉得回调一下也很正常，但这种回调基本上都是在上涨过程中的回调。”中银国际证券策略分析师周荣华表示，新股申购资金回流进一步对市场形成支撑，限制了大盘调整的下行幅度，更多表现为强势整固。
他并认为，当前政策趋向对市场形成正面驱动，近期中央经济工作会议召开在即，市场对政策预期再度升温。本周央行公开市场净投放显示出央行对流动性宽松较明显的支持。央行通过组合拳方式引导利率下行，令市场对后续进一步的降息产生连锁反应。
在上周末意外降息后，中国央行本周公开市场也动作频频，周二正回购量缩价跌，周四则时隔四个月再度暂停正回购操作。央行在价格政策工具上已祭出降息的“终极大招”，而随着正回购的停做，未来货币政策在数量工具的想象空间亦被打开。
券商保险板块今日继续领涨大盘，光大证券 、华泰证券 、新华保险 涨停报收。
沪深300指数 收报2,754.49点，涨1.16%；沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,760.8点，涨0.85%，成交1,076,657手，沪股通130亿元额度 使用30亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0