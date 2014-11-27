中国股市：沪综指收升1%续创逾三年新高，新股申购资金回流对大盘形成支撑

路透北京11月27日 - 中国股市沪综指周四收升1%续创逾三年新高，并为连续第六个交易日上涨，A股成交额再创历史新高。分析师称，目前已形成蓝筹大盘股冲关整固，中小盘跟风上涨的板块轮动格局，短期连涨后虽有技术调整压力，但新股申购资金回流对大盘形成支撑，料行情出现转折的可能性不大。

沪综指 收报2,630.49点，大涨26.14点或1%，此前收盘高点为2011年8月4日的2,684.04点；上证A股今日成交3,386亿元人民币创历史新，上日为3,160亿。

“我觉得回调一下也很正常，但这种回调基本上都是在上涨过程中的回调。”中银国际证券策略分析师周荣华表示，新股申购资金回流进一步对市场形成支撑，限制了大盘调整的下行幅度，更多表现为强势整固。

他并认为，当前政策趋向对市场形成正面驱动，近期中央经济工作会议召开在即，市场对政策预期再度升温。本周央行公开市场净投放显示出央行对流动性宽松较明显的支持。央行通过组合拳方式引导利率下行，令市场对后续进一步的降息产生连锁反应。

在上周末意外降息后，中国央行本周公开市场也动作频频，周二正回购量缩价跌，周四则时隔四个月再度暂停正回购操作。央行在价格政策工具上已祭出降息的“终极大招”，而随着正回购的停做，未来货币政策在数量工具的想象空间亦被打开。

券商保险板块今日继续领涨大盘，光大证券 、华泰证券 、新华保险 涨停报收。