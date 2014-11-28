中国股市：沪综指收升2%续创逾三年新高，板块走势分化明显波动有所加大

中港股业绩：中国太保一季净利同比下降9%，保险责任准备金明显上升
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透北京11月28日 - 中国股市沪综指周五收升2%续创逾三年新高，并为连续第七个交易日上涨，A股成交额再创历史新高。分析师称，隔夜国际市场油价大跌，推动航空交运类个股大涨，同时金融地产等权重股亦整体飙升，带动股指反复冲高，但大盘连涨后调整压力增加，多数板块逆势下跌，市场波动有所加大。
沪综指 收报2,682.83点，大涨52.35点或1.99%，此前收盘高点为2011年8月4日的2,684.04点；上证A股今日成交4,015亿元人民币，再创历史新高，上日为3,386亿。
此外，沪综指本周累积上涨7.88%，创逾四年来最大单周涨幅；本月累积上涨10.85%，创近两年来最大单月涨幅。
“这两天板块分化很明显，主要是靠金融一枝独秀，其他板块基本上已经开始往回调，短期来看涨不动了。”国都证券策略分析师肖世俊表示，短期市场震荡将加大。
他认为，现在银行板块整体估值较市场平均水平仍偏低，降息使不良贷款对银行业绩的影响降低，对估值提升有所帮助。虽然存款保险制度对银行业绩影响偏负面，但市场担忧情绪有所缓解，增加了银行股估值修复的动力。
上证银行股指数 收涨8.07%，走势明显强于大盘，光大银行 、交通银行 、中信银行 涨停报收。
沪深300指数 收报2,808.82点，涨1.97%；沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,817.2点，涨2.5%，成交1,183,507手，沪股通130亿元额度 使用 亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。