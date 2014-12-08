更正-中国股市：沪综指大涨2.8%续创43个月收盘新高，军工、非银金融板块领涨

(更正：标题和内文第一段“2.9%”有误，应为“2.8%”。)

路透北京12月8日 - 中国股市沪综指周一大涨收升2.8%，续创逾43个月收盘新高。分析师称，今日国防军工、非银金融等有政策利好的板块继续发挥领头羊作用，大盘低开高走，走势稳健成交活跃。从目前市场运行态势判断，风险随时存在，但在行情没有出现明确拐点之前，股指向上运行方向不会改变。

沪综指 收报3,020.26点，涨82.61点或2.81%，此前最高收盘点位为2011年4月21日3,026.67点，上证A股今日成交5,929亿元人民币，上个交易日为6,386亿元。

“其实我觉得现在政策效果可能更加明显一些，今天实际上是这么带出来的。”首创证券策略分析邵帅表示，市场对政策利好的推动反应更加明显，整个政策环境为市场提供了做多的热情和契机。

他并指出，近两日市场整体风格由金融指标股开始扩散至政策启动板块。在前期非银金融股领头作用不减的情况下，市场对估值和政策因素继续挖掘，热点逐步拓展到其他有政策性因素支持的板块。

中国国家主席习近平主持周五召开的中共中央政治局会议指出，2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年。要主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间；要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

在中国证监会周五就股票期权管理办法征求意见后，上海证券交易所周五亦发布股票期权交易规则等一系列期权配套规则的征求意见稿。监管部门周五集中发布一系列期权监管规则，意味着国内搁置较长时间的股票期权试点进程又重新启动。

今日券商板块继续领涨大盘，中信证券 、海通证券 等10只券商股涨停。