中国股市：沪综指反弹收升2.9%，传媒、环保等新兴产业股领涨

路透北京12月10日 - 中国股市沪综指周三大幅反弹收升2.9%。分析师称，今日大盘继前日超跌后出现技术性反弹，传媒、环保等新兴产业股领涨。另今日公布的通胀数据显示经济仍低迷，市场静待中央经济工作会议出台的政策，料政策趋向将影响后市热点。

沪综指 收报2,940.01点，涨83.74点或2.93%，上证A股今日成交5,344亿元人民币，上个交易日为7,926亿元，较前一交易日减逾三成。

“今天我觉得应该是一个反弹。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示，“我觉得大跌之后的反弹肯定是有的，但是今天成交量缩得比较厉害，肯定是有部分资金相对比较谨慎吧。”

他认为，之前市场表现令投资者对后市都有很乐观的预期。昨日大盘大幅调整后，今天市场信心恢复较快，近两日将出台的中央经济工作会议政策较为关键，政策落地后大盘可能会重新选择运行方向。

此外，今日盘中热点有从传统权重股向新兴成长股转换迹象，因其近日表现相对落后有补涨需求，若近期无进一步改革和稳增长政策出台，资金可能将继续转向创业板，其表现将好于权重股板块。

中国11月CPI同比涨幅创五年最低，PPI则录得近一年半来最大降幅且在逾两年半的时间里持续为负。数据双双逊于预期显示内需依然疲弱，通缩压力加大，经济下行压力不减。

中央经济工作会议于昨日召开，可能会重申审慎的货币政策，但消息人士认为，基调仍将保持宽松，以避免增长大幅放缓。

创业板指数P 收涨4.52%，走势强于大盘。天舟文化 、蒙草抗旱 涨停报收。