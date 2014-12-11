中国股市：沪综指震荡收跌，金融权重股延续调整拖累大盘

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透北京12月11日 - 中国股市沪综指周四震荡收跌，金融权重股延续调整拖累大盘。分析师称，短期市场风格出现转换，二线蓝筹股和成长股轮动上涨，但由于其所占权重较小，对指数的推升作用有限。料短线大盘进行高位震荡，中期仍将维持上涨格局。
沪综指 收报2,925.74点，跌14.262点或0.49%，上证A股今日成交4,791亿元人民币，上个交易日为5,344亿元，较前一交易日减一成。
“还是一个技术性调整，周二调整基本上已经一步到位了，后期来看是一个震荡整固的过程。”中银国际证券策略分析师周荣华表示。
他认为，调整更多是基于此前上涨过快的技术性回调，短期股指更多将呈现高位震荡，其间伴随着市场风格转换，财富效应将继续有所扩散，而板块轮动有利于维持市场热度。
今日上证金融地产行业指数 收跌3.27%，走势弱于大盘，方正证券 跌停报收。
沪深300指数 收报3,183.01点，跌1.20%；沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报3,199.6点，跌2.08%，成交1，679,650手，沪股通130亿元额度 使用10.7亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美