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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 15:07 BJT

中国股市：沪综指震荡收跌，金融权重股延续调整拖累大盘

路透北京12月11日 - 中国股市沪综指周四震荡收跌，金融权重股延续调整拖累大盘。分析师称，短期市场风格出现转换，二线蓝筹股和成长股轮动上涨，但由于其所占权重较小，对指数的推升作用有限。料短线大盘进行高位震荡，中期仍将维持上涨格局。

沪综指 收报2,925.74点，跌14.262点或0.49%，上证A股今日成交4,791亿元人民币，上个交易日为5,344亿元，较前一交易日减一成。

“还是一个技术性调整，周二调整基本上已经一步到位了，后期来看是一个震荡整固的过程。”中银国际证券策略分析师周荣华表示。

他认为，调整更多是基于此前上涨过快的技术性回调，短期股指更多将呈现高位震荡，其间伴随着市场风格转换，财富效应将继续有所扩散，而板块轮动有利于维持市场热度。

今日上证金融地产行业指数 收跌3.27%，走势弱于大盘，方正证券 跌停报收。

沪深300指数 收报3,183.01点，跌1.20%；沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报3,199.6点，跌2.08%，成交1，679,650手，沪股通130亿元额度 使用10.7亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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