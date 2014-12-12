中国股市：沪综指震荡收升，经济数据欠佳致场内观望气氛升温

路透北京12月12日 - 中国股市沪综指周五震荡收升。分析师称，今日公布的经济数据欠佳显示基本面未见明显改善，投资者参与热情有所降温，同时市场在前期大幅上涨后仍需消化获利盘压力，盘中热点快速转换不定，令投资者更多选择观望。

沪综指 收报2,938.17点，升12.43点或0.42%，该指数全周近持平；上证A股今日成交4,199亿元人民币，上个交易日为4,791亿元。

“现在主要还是把技术面修复，肯定还是震荡。”首创证券策略分析师邵帅表示。

他认为，经济工作会议强调了稳增长的重要性，市场对经济大幅下滑的担忧进一步减轻。但会议决定更多是中长期的战略和纲领性方向，且市场之前对相关板块有所反应，因此今天盘面并未过多表现。

旨在为明年定调的中国中央经济工作会议周四闭幕。尽管坚持稳中求进的总基调不改，但在继续实施积极财政政策和稳健货币政策的同时，会议亦明确提出，积极的财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。

周五下午公布的中国11月工业、投资增速续降，分析人士指出，工业增速回落主要受房地产和制造业私营部门投资拖累；稳增长的压力仍非常大。

基建、重工板块涨幅居前，中铁二局 ，华电重工 均涨停报收。