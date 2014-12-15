中国股市：沪综指震荡收升0.5%，基建板块大涨提振市场人气

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透北京12月15日 - 中国股市沪综指周一震荡收升，基建板块大涨提振市场人气。分析师称，本周新股开始发行对资金面压力较大，权重蓝筹股仍存在回调压力，短期大盘以震荡休整为主；不过整体市场人气仍较高，计算机、基建等板块交投活跃，带动股指盘中探底回升。
沪综指 收报2,953.42点，涨15.25点或0.52%，上证A股今日成交4,109亿元人民币，上个交易日为4,199亿元。
“整体大盘指数短期要继续往上压力比较大，但是权重蓝筹调整的时候，可能成长股或者一些主题股资金入场还是比较活跃，结构性机会还是比较明显。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
他认为，明年要达到稳定经济增长目标，很重要的手段可能仍是加大以水利、高铁为主的基础建设投资，扩大财政赤字。
年内最后一批12只新股发行时间确定。最新公告显示，12月批次新股申购时间主要集中在12月19日和22日两个交易日。除葵花药业18日（本周四）率先申购以及澳新股份于23日垫底申购之外，国信证券等六股19日集中申购；而春秋航空等四股均在22日（下周一）申购。据统计，上述12家新股拟募资额合计逾133亿元。
成都路桥 、中国建筑 、中国交建 等多只基建股涨停报收。
沪深300指数 收报3,217.23点，涨0.75%；沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报3,243.4点，涨0.83%，成交1,050,567手，沪股通130亿元额度 使用10.7亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)