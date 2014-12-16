中国股市：沪综指收升2.3%至44个月新高，银行、券商等金融股领涨大盘

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京12月16日 - 中国股市沪综指周二收升2.3%至44个月新高，并为连续第三日上涨。分析师称，今日PMI数据疲弱已在市场预期之内，对大盘负面影响有限，近期市场风格正由快“快牛”向“慢牛”转换，前期龙头板块银行、券商等金融股全面领涨提振场内人气，料后市继续震荡盘升。
沪综指 收报3,021.52点，涨68.10点或2.31%，此前最高收盘点位为2011年4月21日的3,026.67点；上证A股今日成交4,923亿元人民币，上个交易日为4,109亿元。
“金融类板块依然还是市场关注的一个焦点，它们对指数有一个提振作用。”信达证券策略分析师艾宜表示，“宏观经济不好反而会引发市场对于货币政策宽松的预期，反而会有一个正面的效应在里边。”
他认为，今年股市交易量大增致券商业绩大幅回暖，业绩支撑使目前市场对券商板块的乐观预期较为一致，其表现强势亦在情理之中。煤炭钢铁股等部分周期性股票前期滞涨，目前随季节性需求增加因素和上游原材料价格下跌影响出现阶段性的业绩复苏，业绩支撑推动股价短期上涨，但难以持续性走强。
受新订单和价格指数大幅下滑拖累，汇丰12月中国制造业PMI初值跌破50关口，创下七个月最低。这反映国内需求仍然低迷，制造业延续下滑态势，未来几个月政策需进一步放松。
中信证券 、海通证券 等多只券商股涨停报收，兖州煤业 收涨9.36%。
沪深300指数 收报3,303.4点，涨2.68%；沪深300指数期货主力1月合约 尾盘报3,382.0点，涨2.75%，成交477,512手，沪股通130亿元额度 使用13.2亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申