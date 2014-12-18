中国股市：沪综指收跌终结四连涨，银行及券商股获利回吐压力显现

路透上海12月18日 - 中国股市沪综指周四收盘小跌，终结此前连续四天涨势。分析师指出，昨日传出央行续做到期的MLF(中期借贷便利)，并对数家银行进行SLO(短期流动性调节工具)操作，令市场对于短期降准的预期降温，银行和券商股受获利回吐压力而顺势调整，金属、建筑和军工等板块挺身而出，接过领涨大旗，大盘全日维持强势振荡。

沪综指 收报3,057.52点，跌3.5点或0.11%，昨日曾创逾四年来收盘高点；上证A股今日成交4,661亿元人民币，上个交易日为5,799亿元。

“最近大盘的特征就是宽幅震荡来消化浮筹，以震荡代替回调，以时间换空间。”华泰证券分析师周林指出，原本大家对降准预期较高，央行这一动作使得降准短期内无法实现，银行股等金融股出现获利回吐压力。

两位消息人士周三稍晚透露，中国央行当日续做部分到期的MLF，并对数家银行进行SLO操作。各家银行续做的MLF比例各不相同，50%、80%和100%都有，根据贷款情况确定，将依据信贷投放量确定续多少，多投贷款多续。

上证银行股指数 收跌1.55%，而东吴证券 、光大证券 、西部证券 等多家券商股收盘跌幅逾9%。