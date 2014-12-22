中国股市：沪综指续创逾四年收盘新高，银行股大象起舞提升大盘

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海12月22日 - 中国股市沪综指周一收涨，再创逾四年新高。分析师指出，尽管近期领涨的券商股有所回调，不过银行和保险股等蓝筹股走势较强，尤其是权重较大的银行股大幅上涨，对指数的提升作用相当明显，盘中一度创下近五年新高，但巨额资金流入流出令股指大幅震荡。
沪综指 收报3,127.44点，涨18.85点或0.61%，此前收盘高点为2010年11月11日的3,147.74点。今日沪综指盘中最高至3,189.87点，此前盘中高点为2010年1月20日的3,255.12点。上证A股今日成交6,239亿元人民币，上个交易日为5,150亿元。
“这是典型的赚指数不赚个股的行情，资金推动特征明显。由于都集中在大盘蓝筹，而且这些蓝筹股亦有大量融资盘，因此换手较频繁，使得大盘上上下下很热闹。”东北证券分析师沈正阳指出。
他说，目前股市特征是增量博弈，即大家都在揣测增量资金会买什么，而大多数意见是指向蓝筹股，因此未来蓝筹股仍是主角，并左右着大盘走势，股市宽幅波动仍将继续。
沪深300指数 收报3,394.48点，涨0.33%；沪深300指数期货主力1月合约 尾盘报3,420点，跌2.45%，成交1,574,314手，沪股通130亿元额度 使用14.3亿元。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申