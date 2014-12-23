中国股市：沪综指收低3%创两周最大跌幅，银行电力股由强转弱

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海12月23日 - 中国股市沪综指周二收跌3%，创两周最大单日跌幅。分析师指出，昨日领涨的银行、电力等蓝筹股板块今日大幅回调，且中小型股及概念股的回调仍在继续，令大盘总体偏弱。虽然保险、券商股逆势上攻，试图力换狂澜，但尾市无以为继，大盘跌幅扩大。
沪综指 收报3,032.61点，大跌94.83点或3.03%，此前最大单日跌幅为12月9日的5.43%。上证A股今日成交4,191亿元人民币，上个交易日为6,239亿元。
华泰证券分析师周林表示，“涨多了就跌一点，不同行业板块之间轮动，其他板块并没有银行股那么有力量，所以今日整体感觉弱一点。”
他指出，证监会查处市场操纵行为，使得个股炒作之风有所收敛，而且部分投资者抛售中小盘股，去追逐近期市场热点--大盘蓝筹股，因此近期中小盘股承受压力较大。
上证银行股指数 收跌3.6%，建设银行 收低5.01%。
沪深300指数 收报3,324.92点，跌2.05%；沪深300指数期货主力1月合约 尾盘报3,330点，跌3.25%，成交1,562,099手，沪股通130亿元额度 使用6.53亿元。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。