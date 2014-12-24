版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 24日 星期三 15:06 BJT

中国股市：沪综指震荡收跌2%，获利盘回吐致金融股大跌

路透北京12月24日 - 中国股市沪综指周三收跌2%，连续第二日下跌，盘中一度跌逾3%。分析师指出，新股申购资金回流未能止住大盘跌势，年底流动性紧张，造成增量资金不足，并引发获利盘回吐，前期领涨的金融股全面大跌。且部分杠杆资金去杠杆的过程，致市场大幅调整，短线股指或会下试2,700点-2,800点一线。

沪综指 收报2,972.53点，大跌60.08点或1.98%，上证A股今日成交3,785亿元人民币，上个交易日为4,191亿元。

“我觉得短期市场得调整，主要特点就是获利盘的回吐。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。

他认为，此前金融板块受资金推动大涨，投资者获利丰厚，逢高了结心态明显，短线资金趋紧致抛盘加大，相关板块全面大跌。

上证银行股指数 收跌3.99%，中信证券 收跌9.06%，海通证券 收跌9.05%。

沪深300指数 收报3,230.39点，跌2.84%；沪深300指数期货主力1月合约 尾盘报3,260.0点，跌3.24%，成交1,725,027手，沪股通130亿元额度 使用0亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐