中国股市：沪综指震荡收跌2%，获利盘回吐致金融股大跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因美元下跌和回补空头
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京12月24日 - 中国股市沪综指周三收跌2%，连续第二日下跌，盘中一度跌逾3%。分析师指出，新股申购资金回流未能止住大盘跌势，年底流动性紧张，造成增量资金不足，并引发获利盘回吐，前期领涨的金融股全面大跌。且部分杠杆资金去杠杆的过程，致市场大幅调整，短线股指或会下试2,700点-2,800点一线。
沪综指 收报2,972.53点，大跌60.08点或1.98%，上证A股今日成交3,785亿元人民币，上个交易日为4,191亿元。
“我觉得短期市场得调整，主要特点就是获利盘的回吐。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。
他认为，此前金融板块受资金推动大涨，投资者获利丰厚，逢高了结心态明显，短线资金趋紧致抛盘加大，相关板块全面大跌。
上证银行股指数 收跌3.99%，中信证券 收跌9.06%，海通证券 收跌9.05%。
沪深300指数 收报3,230.39点，跌2.84%；沪深300指数期货主力1月合约 尾盘报3,260.0点，跌3.24%，成交1,725,027手，沪股通130亿元额度 使用0亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.65美元，分析师称，因获利了结和播种进度快于预期。
路透4月25日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外 增加，汽油库存上升，馏分油库存减少。 API公布，截至4月21日当周，美国原油库存增加89.7万桶，至5.325 亿桶，分析师预估为减少170万桶。库欣原油库存减少200万桶。 API数据还显示，上周炼厂原油加工量增加25.9万桶/日。 API公布，上周汽油库存增加440万桶，路透调查显示，分析师预估为 减少100万桶。 上周馏分油库存减少3.6万桶，分析师预估为减少100万桶 上周原油日进口量增加38.4万桶，至820万桶。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)