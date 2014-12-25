中国股市：沪综指大幅收升3.4%，一带一路”等主题股领涨大盘

标题新闻：美国总统特朗普称，在同墨西哥和加拿大领导人通话后决定不退出NAFTA而是重新磋商
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路透北京12月25日 - 中国股市沪综指周四大幅收升3.4%，今日早盘股指在金融股的带领下反弹上扬，午盘后“一带一路”等主题股带领个股出现普涨。分析师指出，近日大幅调整后，部分资金选择调整较充分的金融股、周期类股票重新进场，股指得到推升。
沪综指 收报3,072.54点，涨100点或3.36%，上证A股今日成交3,788亿元人民币，上个交易日为3,785亿元。
“今天基本上行业普涨，可能因为这周前三天调整比较大了，有些资金愿意重新进场。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
他认为，金融、钢铁蓝筹板块大幅反弹后，估值水平逐步接近历史均值，继续向上的动力逐渐减弱。目前位置股指继续向上的空间不大。
中国国务院周三召开常务会议称，决定进一步盘活财政存量资金，以及通过简化审批手续、拓宽融资渠道等支持企业“走出去”，并将完善人民币跨境支付和清算体系。
有国内媒体援引消息人士透露，中国央行与24家大型金融机构最新会议信息显示，非银行金融机构同业存款与同业借款纳入存贷比，但是存款准备金初步定为零，上述机构不包括财务公司。
上证银行股指数 收涨4.71%，中国人寿 、中国中冶 、中国交建 均涨停报收。
沪深300指数 收报3,335.42点，涨3.25%；沪深300指数期货主力1月合约 尾盘报3,374点，涨3.88%，成交1,706,499手，沪股通130亿元额度 使用0亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
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