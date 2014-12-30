中国股市：沪综指震荡近收平，元旦节前市场交易氛围清淡

中国金融：银行不良资产证券化试点扩围，试点额度仍为500亿人民币--报载
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指周二震荡近收平。分析师指出，元旦节前市场交易氛围清淡，板块分化仍明显，盘中热点围绕前期金融、基建等强势板块展开，中小板、创业板走势持续偏弱。
沪综指 收报3,165.81点，跌2.21点或0.07%，上证A股今日成交4,370亿元人民币，上个交易日为5,554亿元，较上一交易日减二成。
“今天还是银行和非银比较强，然后托着大盘，大盘没跌下去。”信达证券策略分析师谷永涛表示，短期盘整对后市更加有利。
中国元旦假期为1月1日(周四)至1月3日(周六)，届时金融市场均休市。中国农历春节假期将从2月18日开始，为期七天。
上证银行股指数 收涨3.26%；创业板指数P 则收跌2.62%，走势明显弱于大盘。
沪深300指数 收报3,457.55点，涨0.06%；沪深300指数期货主力1月合约 尾盘报3,480.6点，涨0.33%，成交1,793,790手。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27