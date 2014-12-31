中国股市：沪综指收升逾2%至近五年新高，全年劲扬五成创五年最佳表现

日本个股：三井住友信托银行将全力支持东芝--社长
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
路透北京12月31日 - 中国股市沪综指周三收升逾2%至近五年新高，全年则劲扬五成录得五年来最佳表现。分析师指出，临近元旦长假，当前场内存量资金对盘面影响相对稳定，盘中板块分化现象依然明显，权重蓝筹股强势带动股指屡创新高，中小盘股压力仍较大。
沪综指 收报3,234.68点，大涨68.86点或2.18%，此前收盘高点为2010月1日19日的3,246.87点；该指数12月累计升20.57%，创逾七年半最大单月涨幅，2014年全年则劲扬52.87%；上证A股今日成交4,320亿元人民币，上个交易日为4,370亿元。
“主要我觉得还是市场预期，马上到假期，现在反而是一到假期预期会相对比较好一些，目前市场乐观情绪相对占主导。”首创证券策略分析师邵帅表示。
他指出，最近两周新开户环比增速有所下降，显示增量资金入场速度趋缓；同时年底时段流动性相对紧张，前期大批增量资金进场抢筹，造成部分品种短期累计涨幅较大，目前场外资金入场意愿不强。
湘财证券策略分析师朱礼旭表示，当前经济形势依然不乐观，但此轮行情主要由资金驱动。历年春节前信贷投放、春节假期等因素都会对资金面产生较大压力，另外明年一季度央行货币政策的变化也将对资金面产生影响。
汇丰中国12月制造业PMI终值略微上修，但仍录得七个月低点。新订单分项指数则自4月以来首次跌破50关口，并创下八个月最低，反映制造业进一步下滑，未来仍需放松货币政策。
上证银行股指数 收涨2.65%；中国石油 收升3.44%，中国石化 涨3.67%。
沪深300指数 收报3,533.71点，涨2.2%；沪深300指数期货主力1月合约 尾盘报3,582.8点，涨3.1%，成交1,316,072手；沪股通130亿元额度 使用23.12亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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路透4月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 239.6 4 246 10 * 5月 234.4 147 242.3 20 * 6月 214.4 461 222.5 57 * 7月 207.2 367 217.4 1,358 * 8月 205.7 943 215 496 * 9月 203.1 6,370 212 2,860 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译