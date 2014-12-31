中国股市：沪综指收升逾2%至近五年新高，全年劲扬五成创五年最佳表现

路透北京12月31日 - 中国股市沪综指周三收升逾2%至近五年新高，全年则劲扬五成录得五年来最佳表现。分析师指出，临近元旦长假，当前场内存量资金对盘面影响相对稳定，盘中板块分化现象依然明显，权重蓝筹股强势带动股指屡创新高，中小盘股压力仍较大。

沪综指 收报3,234.68点，大涨68.86点或2.18%，此前收盘高点为2010月1日19日的3,246.87点；该指数12月累计升20.57%，创逾七年半最大单月涨幅，2014年全年则劲扬52.87%；上证A股今日成交4,320亿元人民币，上个交易日为4,370亿元。

“主要我觉得还是市场预期，马上到假期，现在反而是一到假期预期会相对比较好一些，目前市场乐观情绪相对占主导。”首创证券策略分析师邵帅表示。

他指出，最近两周新开户环比增速有所下降，显示增量资金入场速度趋缓；同时年底时段流动性相对紧张，前期大批增量资金进场抢筹，造成部分品种短期累计涨幅较大，目前场外资金入场意愿不强。

湘财证券策略分析师朱礼旭表示，当前经济形势依然不乐观，但此轮行情主要由资金驱动。历年春节前信贷投放、春节假期等因素都会对资金面产生较大压力，另外明年一季度央行货币政策的变化也将对资金面产生影响。

汇丰中国12月制造业PMI终值略微上修，但仍录得七个月低点。新订单分项指数则自4月以来首次跌破50关口，并创下八个月最低，反映制造业进一步下滑，未来仍需放松货币政策。

上证银行股指数 收涨2.65%；中国石油 收升3.44%，中国石化 涨3.67%。