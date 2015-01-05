中国股市：沪综指放量收升3.6%至近五年半新高，增量资金涌入大盘股

路透上海1月5日 - 中国股市沪综指周一放量收升3.6%至近五年半新高，录得新年开门红，并创下一个月最大单日涨幅。分析师指出，市场人气仍相当畅旺，增量资金源源不断涌入，继续投入石油、煤炭、有色等大盘权重股，且金融地产股亦越来越强，多头不断扩大其胜利成果。

沪综指 收报3,350.52点，大涨115.84点或3.58%，盘中高点为3,369.28点，最大涨幅达4.16%；此前收盘高点为2009月8日6日的3,356.33点。上证A股今日成交5,493亿元人民币，上交易日为4,320亿元。

“增量资金太多，不断涌入大盘权重股。大盘股轮着涨，指数自然就飞起来了。”华泰证券分析师周林指出，今日大涨后，大盘短期可能需要休整，不过多头气氛不会轻易改变。

申银万国研究部联席总监钱启敏表示，今天资金主要流向金融地产等前期领涨板块以及煤炭、石油、钢铁等大盘权重股，“进来的都是大资金，小票进不了，也出不去，现在是大规模兵团作战。”

俗称“两桶油”的中国石油 和中国石化 双双收于涨停。

中金公司最新报告指出，2015年股市增量资金来源充足，包括居民收入配置变化、融资余额扩张、社保资金、海外资金等，所以即使融资规模可能上万亿元，今年也有足够的资金供给。

中金报告还指出，目前A股估值并不贵，虽然中国股市重估的过程可能不会一帆风顺，但重估之路应该才刚刚开始。而且多项改革方案今年将进入具体落实阶段，有望在提升效率、增长和盈利方面释放诸多改革红利。因此，继续看好中国股市。