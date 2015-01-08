中国股市：沪综指收跌2.4%结束四连涨，权重股休整加大市场调整压力

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透北京1月8日 - 中国股市沪综指周四收跌2.4%，结束此前连续四日涨势。分析师指出，目前市场调整压力逐渐显现，金融、地产及煤炭、有色等资源类股票或将成为调整重灾区，而业绩较明朗、估值相对偏低的消费类股票有望成为市场新的热点。
沪综指 收报3,293.46点，跌80.50点或2.39%，上证A股今日成交3,989亿元人民币，上交易日为4,361亿元。
“我认为主板进入震荡调整，主要原因在于蓝筹股估值修复基本完成而进入休整。”中银国际证券策略分析师周荣华指出，作为风格转换，部分成长股会接力蓝筹股表现，创业板指数会出现反弹。
他表示，目前蓝筹股估值水平基本恢复到历史中枢，今年沪市IPO新股发行力度将加大，对上证指数构成明显压力。同时年报季即将展开，从行业利润分布看，银行及房地产业的业绩将出现下滑，除非后市政策面有进一步松动，否则上述因素将对市场行情形成压制。
上证金融地产行业指数 收跌3.63%，中国电建 收跌6.37%、中国建筑 收跌6.20%。
沪深300指数 收报3,559.26点，跌2.32%；沪深300指数期货主力1月合约 尾盘报3,560.8点，跌2.57%，成交1,533,545手；沪股通130亿元额度 使用10.8亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
路透5月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，润泰创新国 际股份有限公司与润泰全球股份有限公司正在寻求总计为140亿台币(4.66 亿美元)的两笔融资。 牵头行兼簿记行台湾银行已为润泰创新启动了90亿台币的五年期贷款 。 这笔贷款包括90亿台币循环信贷A部分和27亿台币保证金B部分。两部 分合计不得超过90亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor )加码60个基点，税前保底利率为1.7%；B部分每年支付60个基点的保证费 用。 银行承贷25亿台币或以上，可获得牵头行头衔，以及18个基点的前端 费；承贷18-24亿台币，可获得副牵头行头衔，前端费为10个基点；承贷1 0-17亿台币，可获得参贷行头衔，前端费为5个基点。银行回复截止日期 是6月16日。 融资将由润泰创新的董事长及总裁担保，并以Concord Greater Chin a的股票为抵押，这是借款人间接全资拥有的子公司。 大部分融资将用于润泰创新2012年10月和2013年5月的两笔贷款再融 资，其余部分将用