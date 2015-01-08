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货币新闻 | 2015年 1月 8日 星期四 15:08 BJT

中国股市：沪综指收跌2.4%结束四连涨，权重股休整加大市场调整压力

路透北京1月8日 - 中国股市沪综指周四收跌2.4%，结束此前连续四日涨势。分析师指出，目前市场调整压力逐渐显现，金融、地产及煤炭、有色等资源类股票或将成为调整重灾区，而业绩较明朗、估值相对偏低的消费类股票有望成为市场新的热点。

　　沪综指 收报3,293.46点，跌80.50点或2.39%，上证A股今日成交3,989亿元人民币，上交易日为4,361亿元。

“我认为主板进入震荡调整，主要原因在于蓝筹股估值修复基本完成而进入休整。”中银国际证券策略分析师周荣华指出，作为风格转换，部分成长股会接力蓝筹股表现，创业板指数会出现反弹。

他表示，目前蓝筹股估值水平基本恢复到历史中枢，今年沪市IPO新股发行力度将加大，对上证指数构成明显压力。同时年报季即将展开，从行业利润分布看，银行及房地产业的业绩将出现下滑，除非后市政策面有进一步松动，否则上述因素将对市场行情形成压制。

上证金融地产行业指数 收跌3.63%，中国电建 收跌6.37%、中国建筑 收跌6.20%。

沪深300指数 收报3,559.26点，跌2.32%；沪深300指数期货主力1月合约 尾盘报3,560.8点，跌2.57%，成交1,533,545手；沪股通130亿元额度 使用10.8亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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