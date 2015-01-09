中国股市：沪综指大幅震荡收跌，经济数据不佳致权重股上攻无果

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
路透北京1月9日 - 中国股市沪综指周五大幅震荡后收跌。分析师指出，今日经济数据低于预期，令市场对宽松政策出台有所预期，午后银行与保险等金融股全线爆发，推动沪综指快速拉升，盘中再创近五年半新高，但尾盘大幅跳水翻绿，多数股票出现下跌。
沪综指 收报3,285.41点，跌8.04点或0.24%，盘中震幅达4.2%；该指数全周累计上涨1.57%，连续第七周上涨；上证A股今日成交4,584亿元人民币，上交易日为3,989亿元。
“像今天拉动的一些周期蓝筹股，我觉得继续往上可能动力逐步衰减，估值基本上修复到位。”国都证券策略分析师肖世俊指出，目前数据不太乐观，央行的宽松政策也可能在短期难以出台。
他表示，近日市场成交量逐级萎缩，表明指数经过前期急涨后，市场进一步上攻的信心有所动摇，目前蓝筹股估值水平基本到位，推动股指向上的空间不会太大。
中国国家统计局周五公布，12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，与路透调查中值一致；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.3%，低于路透调查中值-3.1%。这是CPI同比涨幅连续第四个月在2%下方运行，PPI则连续34个月持续为负，并创27个月来最大单月降幅。
上证银行股指数 收涨1.17%，时代新材 收跌9.53%、内蒙君正 收跌8%。
沪深300指数 收报3,546.72点，跌0.35%；沪深300指数期货主力1月合约 尾盘报3,528.0点，跌1.68%，成交1,683,312手；沪股通130亿元额度 使用16.2亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100