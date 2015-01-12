中国股市：沪综指收跌1.7%，权重股整体下挫拖累大盘继续走弱

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透北京1月12日 - 中国股市沪综指周一收跌1.7%。分析师指出，短期大盘逐渐出现上涨乏力态势，前期强势的权重股整体下挫拖累大盘走弱。而随着年报和2014年经济数据披露日期临近，投资者重新关注经济基本面因素，交易情绪趋于谨慎，致今天股指进一步下跌。
沪综指 收报3,229.32点，跌56.09点或1.71%；上证A股今日成交3,659亿元人民币，上交易日为4,584亿元。
“我觉得主要原因应该还是涨到这个位置之后，大盘内在运行有点上涨乏力了，然后就会对此前忽视的一些利空慢慢的开始关注。”方正证券策略分析师陈敏指出。
他并表示，期权的推出对市场影响偏向利多，对ETF品种对应的正股和券商板块都有利好作用。从海外经验来看，在期权推出初期，市场上涨的概率较大。
首创证券策略分析师邵帅认为，本周三开始将有20只新股陆续申购，这对市场资金面有较大影响。随着年报披露日期和2014年经济数据披露日期临近，市场对基本面关注度提升，交投情绪趋于谨慎。
中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，批准上海证交所开展股票期权交易试点，上证50ETF期权品种于2月9日起交易，成为中国国内第一只获准交易的期权产品。
中国铝业 收跌6.08%，中远航运 收跌6.67%。
沪深300指数 收报3,513.576点，跌0.93%；沪深300指数期货主力1月合约 尾盘报3,530点，跌1.84%，成交1,246,929 手。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。