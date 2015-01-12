中国股市：沪综指收跌1.7%，权重股整体下挫拖累大盘继续走弱

路透北京1月12日 - 中国股市沪综指周一收跌1.7%。分析师指出，短期大盘逐渐出现上涨乏力态势，前期强势的权重股整体下挫拖累大盘走弱。而随着年报和2014年经济数据披露日期临近，投资者重新关注经济基本面因素，交易情绪趋于谨慎，致今天股指进一步下跌。

沪综指 收报3,229.32点，跌56.09点或1.71%；上证A股今日成交3,659亿元人民币，上交易日为4,584亿元。

“我觉得主要原因应该还是涨到这个位置之后，大盘内在运行有点上涨乏力了，然后就会对此前忽视的一些利空慢慢的开始关注。”方正证券策略分析师陈敏指出。

他并表示，期权的推出对市场影响偏向利多，对ETF品种对应的正股和券商板块都有利好作用。从海外经验来看，在期权推出初期，市场上涨的概率较大。

首创证券策略分析师邵帅认为，本周三开始将有20只新股陆续申购，这对市场资金面有较大影响。随着年报披露日期和2014年经济数据披露日期临近，市场对基本面关注度提升，交投情绪趋于谨慎。

中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，批准上海证交所开展股票期权交易试点，上证50ETF期权品种于2月9日起交易，成为中国国内第一只获准交易的期权产品。

中国铝业 收跌6.08%，中远航运 收跌6.67%。