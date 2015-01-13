中国股市：沪综指小幅收升，金融板块继续调整压制大盘反弹

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透北京1月13日 - 中国股市沪综指周二缩量小幅收升，金融板块继续调整压制大盘反弹。分析师指出，今日以计算机板块为代表的中小盘成长股整体上扬，但此前金融板块涨幅较大，短期仍有调整要求，指数受其压制缩减弹幅。近日经济数据密集公布，宏观经济状况进一步明朗前，市场活跃度将有所降低。
沪综指 收报3,235.30点，涨5.98点或0.19%；上证A股今日成交2,734亿元人民币，上交易日为3,659亿元，较上个交易日大减两成半。
“整个主板的走势可能会稍微的回踩一下，回踩到20日均线，确认之后可能才有继续往上攻。”信达证券策略分析师谷永涛指出。
他并表示，前期创业板走势相对落后，近日处于反弹阶段。市场短期开始风格转换，热点将由大盘权重股转向小盘成长股，且将维持一段时间，但目前整个市场环境仍偏向大盘蓝筹股，小盘股反弹的时间和力度有限。
上证银行股指数 收跌0.58%，中信证券 收跌4.06%，用友软件 、中国软件 则涨停报收。
沪深300指数 收报3,514.04点，涨0.01%；沪深300指数期货主力1月合约 尾盘报3,530.4点，跌0.08%，成交1,087,992手。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。