修正-中国股市：沪综指暴跌7.7%创逾六年半最大单日跌幅，金融等权重股全面下挫

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
(文中首段应为“周一”)
路透北京1月19日 - 中国股市沪综指周一暴跌7.7%，创逾六年半最大单日跌幅，金融等权重股全面下挫。分析师指出，利空消息致短期市场风险偏好发生逆转，此前累计涨幅过大和融资盘斩仓加剧了大盘调幅。目前逐步进入年报发布阶段，基本面关注度上升，另外明天将发布年度经济数据，可能将令市场情绪进一步波动。
沪综指 收报3,116.35点，跌260.14点或7.70%；此前最大跌幅为2008年6月10日的7.73%；上证A股今日成交4,092亿元人民币，上日为3,920亿元。
“（消息）警示作用很明显，市场情绪就会受影响，这个时候谁抄底也不太敢使劲抄。”首创证券策略分析师邵帅称，监管层出台的政策对市场流动性和情绪有明显影响，前期上涨更多受益于市场预期支撑，目前市场情绪发生变化，指数波动料将加大。
他指出，今日股指跳空低开后经过短暂反弹后继续杀跌，短线技术形态完全逆转，均线系统成为指数压力位，前期上涨通道被破坏。料短期急跌后可能出现反弹，中期指数则在大区间宽幅震荡整理的可能性较大，预计此波调整可能有20%-30%的幅度。
中国证监会新闻发言人邓舸上周五宣布，对部分融资融券业务存在问题的证券公司进行处罚，其中包括：对中信证券 、海通证券 和国泰君安采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施；对招商证券 ，广发证券 采取责令限期改正的措施等。
中国银监会周五表示，拟对银行委托贷款严格管理，明确商业银行对委托贷款不承担信用风险，对资金来源及用途做出具体限制，禁止将银行授信资金作为委托贷款资金来源。
今日券商股、保险股全线跌停报收，上证银行股指数 收跌9.98%，中国交建 、中国远洋 等中字头指标股亦跌停报收。
沪深300指数 收报3,355.16点，跌7.70%；沪深300指数期货主力2月合约 尾盘报3,316.2点，跌10%，成交1,062,574手。130亿元额度的沪股通 净卖出3.3亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)