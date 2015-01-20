中国股市：沪综指收涨1.8%，中小盘股全面活跃助大盘技术性反弹

****欧洲经济指标预测--5月11日-5月18日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月11日(四) 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +4.7% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.6% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +0.3% -1.7%
路透北京1月20日 - 中国股市沪综指周二收涨1.8%，中小盘股全面活跃助大盘技术性反弹。分析师指出，证监会新规使券商、银行等融资融券重点标的股短期内仍存在较大抛压，市场风格有向中小盘股转换的迹象，今日公布的经济数据则符合市场预期，对大盘影响不大。
沪综指 收报3,173.05点，涨56.7点或1.82%；上证A股今日成交4,160亿元人民币，上日为4,092亿元。
“感觉市场昨天对严管政策确实有点过度解读了，恐慌情绪蔓延，然后就一发不可收拾，今天它（相关解释）出来确实是起到安抚市场的作用。”山西证券策略分析师麻文宇称。
周一晚间中国证监会网站刊登相关解释，新闻发言人邓舸表示，处罚违规券商被市场解读为打压股市与事实不符，市场不应过度解读。对券商开立融资融券信用账户时证券资产低于50万元人民币的客户，继续按证监会原有规定执行，不因为这一资产门槛而强行平仓。
中信策略团队报告指出，从1月15日融资盘数据来看，非银金融和银行仍然是融资余额最高的板块，分别有1,708亿和1,006亿，融资买入交易者面临较大的保证金压力，产生链式反应的可能性仍然存在。应继续规避金融、建筑、石油石化等融资盘影响较大的板块。
中信证券 收跌9.89%，中信银行 收跌2.26%.
国家统计局周二公布，中国2014年四季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，环比增长1.5%；全年则同比增7.4%，增速为24年来最低。但投资及消费均保持平稳，三产比重有所提升，主要数据也都精准落在年初预定的目标区间内，显示中国降速提质的宏观调控基本达标。
沪深300指数 收报3,396.22点，涨1.22%；沪深300指数期货主力2月合约 尾盘报3,404.6点，涨2.47%，成交1,708,948手。130亿元额度的沪股通 净买入24.3亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月11日(四) 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +4.7% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.6% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +0.3% -1.7%
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月10日(三) 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 -- +3.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超12,838 外资投资日股(亿日圆) -- 买超2,584 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 3月 盈余26,432 盈余28,136 5月11日(四) 0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 47.4 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月)
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。