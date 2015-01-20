中国股市：沪综指收涨1.8%，中小盘股全面活跃助大盘技术性反弹

路透北京1月20日 - 中国股市沪综指周二收涨1.8%，中小盘股全面活跃助大盘技术性反弹。分析师指出，证监会新规使券商、银行等融资融券重点标的股短期内仍存在较大抛压，市场风格有向中小盘股转换的迹象，今日公布的经济数据则符合市场预期，对大盘影响不大。

沪综指 收报3,173.05点，涨56.7点或1.82%；上证A股今日成交4,160亿元人民币，上日为4,092亿元。

“感觉市场昨天对严管政策确实有点过度解读了，恐慌情绪蔓延，然后就一发不可收拾，今天它（相关解释）出来确实是起到安抚市场的作用。”山西证券策略分析师麻文宇称。

周一晚间中国证监会网站刊登相关解释，新闻发言人邓舸表示，处罚违规券商被市场解读为打压股市与事实不符，市场不应过度解读。对券商开立融资融券信用账户时证券资产低于50万元人民币的客户，继续按证监会原有规定执行，不因为这一资产门槛而强行平仓。

中信策略团队报告指出，从1月15日融资盘数据来看，非银金融和银行仍然是融资余额最高的板块，分别有1,708亿和1,006亿，融资买入交易者面临较大的保证金压力，产生链式反应的可能性仍然存在。应继续规避金融、建筑、石油石化等融资盘影响较大的板块。

中信证券 收跌9.89%，中信银行 收跌2.26%.

国家统计局周二公布，中国2014年四季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，环比增长1.5%；全年则同比增7.4%，增速为24年来最低。但投资及消费均保持平稳，三产比重有所提升，主要数据也都精准落在年初预定的目标区间内，显示中国降速提质的宏观调控基本达标。