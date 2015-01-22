中国股市：沪综指连续第三日收升，累积升幅已大续涨力度有所减弱

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
路透北京1月22日 - 中国股市沪综指周四连续第三日收升，但因累积升幅已大续涨力度有所减弱。分析师指出，此前连续两日大涨后，短线获利卖压明显上升，致盘中震荡加剧，热点转换摇摆不定，料后市走势以高位震荡休整为主。
沪综指 收报3,343.34点，涨19.73点或0.59%；上证A股今日成交4,076亿元人民币，上日为4,734亿元。
“政策目前还是循序渐进，以定向宽松为主，...整体上蓝筹股和主板还是处于休整的过程之中。”中银国际证券策略分析师周荣华表示。
他认为，目前市场对货币政策松动有较高的预期，但央行仍以定向宽松手段为主，当前市场流动性偏紧，资金价格存在压力。今日小盘股走强，料消费、成长股有望成为新热点，而蓝筹股的调整仍未结束。
在时隔约一年后，中国央行周四公开市场意外打破近两个月空窗期的平静，重启了逆回购操作。考虑到MLF(中期借贷便利)等创新工具一直在使用，逆回购重启无疑提升了结构性宽松的力度。
创业板指数P 收涨1.25%，大江股份 、小商品城 涨停报收。
沪深300指数 收报3,567.61点，涨0.53%；沪深300指数期货主力2月合约 尾盘报3,569.6点，涨0.44%，成交1,159,865手。130亿元额度的沪股通 净买入2.5亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--金管局近年屡次收紧楼按，全港最贵洋房Mount Nicholson 1号屋，楼价10.8亿港元，富豪买家惟有向财务公司承借6亿港元贷款，占楼价近六成，突破金管局设定1,000万港元以上单位五成按揭的限制。