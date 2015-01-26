中国股市：沪综指收升至近五年半新高，中小盘成长股活跃提振市场人气

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透北京1月26日 - 中国股市沪综指周一收升至近五年半新高，并为连续第五日收涨。分析师指出，今日个股表现继续活跃，中小盘成长股涨幅居前。分析师称，最近量能水平有所降低，增量资金入市力度减弱，行情逐渐演变为由存量资金主导的平衡市，大盘整体上攻力度有限，料后市将保持震荡上行走势。
沪综指 收报3,383.18点，涨31.42点或0.94%；此前收盘高点为2009年8月5日的3,428.50点；上证A股今日成交3,580亿元人民币，上日为4,206亿元。
“今天消息面比较平淡，由于大的预期还是比较好的，所以一些结构性热点表现得还不错。”首创证券策略分析师邵帅称。
他并指出，权重股目前整体维持高位运行，近日市场大幅波动使投资者逐渐意识到杠杆行情的风险，市场情绪趋于理性。市场对监管政策和货币政策的预期力度有所减弱，短期增量资金入场的节奏和意愿有所降低，权重股的炒作热度减弱。
方正证券策略分析师陈敏表示，本轮行情主要受国内经济转型以及融资结构变化影响，监管层的态度对市场走势较为关键。当前经济基本面数据偏弱，市场继续大涨容易出现泡沫化，也将阻碍资本市场改革措施的出台，因此股指在目前点位可能会选择楔形震荡的态势。
创业板指数P 收涨2.5%，宏磊股份 、中文在线 等多只中小盘股票涨停报收。
沪深300指数 收报3,607.98点，涨1.01%；沪深300指数期货主力2月合约 尾盘报3,625.8点，涨1.32%，成交1,033,877手。130亿元额度的沪股通 净买入5.9亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)