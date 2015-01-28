中国股市：沪综指收跌1.4%连续第二日下挫，人民币贬值压力加大拖累权重股走低

据备受关注的中国国企改革渐露真容。国资委研究中心副主任彭建国称，在顶层设计方面，将以“1+N”形式呈现，即一个国企深化改革的总体指导意见和三四十个相关方面改革的配套文件。时点上，计划方案争取在春节前推出。