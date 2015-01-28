中国股市：沪综指收跌1.4%连续第二日下挫，人民币贬值压力加大拖累权重股走低

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示3月经季调后职位空缺增至574.3万
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路透北京1月28日 - 中国股市沪综指周三收跌1.4%，连续第二日下挫。分析师指出，人民币贬值预期将迫使部分资金加速流出中国，短期市场流动性偏紧，对金融地产等权重板块形成利空。另外今晚美联储会议决议或对中国货币政策产生一定影响，两国利差变动趋势将加速国际资本流动，对市场流动性产生进一步影响，料后市股指可能在3,300点附近震荡。
沪综指 收报3,305.74点，跌47.22点或1.41%；上证A股今日成交3,413亿元人民币，上日为4,180亿元。
“现在权重股相对比较疲软，市场热点还是在成长股和中小盘股，指数短期还是区间震荡。”湘财证券策略分析师朱礼旭称。
他指出，之前市场对国企改革预期较高，但后期出台政策如不能超出市场预期，将形成利空效应。
据备受关注的中国国企改革渐露真容。国资委研究中心副主任彭建国称，在顶层设计方面，将以“1+N”形式呈现，即一个国企深化改革的总体指导意见和三四十个相关方面改革的配套文件。时点上，计划方案争取在春节前推出。
人民币兑美元 即期周三早盘走低，逆转跟随中间价高开的走势，因市场购汇力道较大且受套利盘的牵引，早盘一度跌至距离跌停位仅30个点子的位置。
上证金融地产行业指数 收跌1.3%，陕西煤业 收跌6.33%，唐山港 收跌 7.21%。
沪深300指数 收报3,525.32点，跌1.39%；沪深300指数期货主力2月合约 尾盘报3,522.6点，跌1.79%，成交1,337.921手。130亿元额度的沪股通 净买入18.3亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。