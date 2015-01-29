中国股市：沪综指收跌1.3%连续第三日下挫，多重利空因素致调整压力加大

路透北京1月29日 - 中国股市沪综指周四收跌1.3%，连续第三日下挫。分析师指出，近期利空因素较多，人民币连续大幅贬值与后期IPO供给增加等令市场调整压力加大，主力资金获利了结意愿较强，而增量资金入场速度放缓，加之沪综指3,400点上方技术压力仍大，大盘呈现震荡调整走势。

沪综指 收报3,262.30点，跌43.44点或1.31%；上证A股今日成交2,961亿元人民币，上日为3,413亿元。

“整体上来看，蓝筹股和成长股都进入到一个调整过程中，所以两市都会呈现一定的调整压力。”中银国际证券策略分析师周荣华称。

他指出，央行重启28天逆回购显示春节前出台全面宽松货币政策的可能性正在降低，市场缺乏向上的催化剂。同时叠加工业企业业绩下行、人民币贬值压力和新一轮新股IPO压力，大盘调整压力渐增。

山西证券策略分析师麻文宇表示，最近资金在利空因素影响下呈现净流出，人民币贬值造成央行降息降准的可能性减小，同时监管层给市场降杠杆的举措，使得增量资金入场速度受到影响，资金不足难以支撑大盘蓝筹股上涨。

三位消息人士周三对路透表示，中国证监会将于近日再次启动对融资融券业务的检查；同时，也有多家银行接获监管层通知，要求加强信贷投向管理，严禁资金流向股市。 中国证监会周三晚间表示，根据整体安排，在前期对40多家证券公司现场检查之后，近期将对剩余46家证券公司融资类业务进行现场检查。

上证金融地产行业指数 收跌2.07%，中信证券 收跌2.39%。