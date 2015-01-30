中国股市：沪综指收低1.6%四连跌，市场信心不足致权重股走势疲弱

《技术解析》现货金可能跌向1,209美元
1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。
路透北京1月30日 - 中国股市沪综指周五收低1.6%，为连续第四日下跌，地产、金融等权重股走势疲弱。分析师指出，下一批新股发行申购即将开始，市场面临资金压力，且本周人民币连续贬值，叠加第二轮两融业务监管，大盘缺乏利好因素支持，虽已连跌数日，但寻底过程未完。
沪综指 收报3,210.36点，跌51.94点或1.59%,该指数全周累计下跌4.22%；上证A股今日成交2,840亿元人民币，上日为2,961亿元。
“今天午盘以后还想反弹一把，地产银行带动了一下，反弹力度、信心还是不足。”国都证券策略分析师肖世俊称。
中信证券策略团队研报指出，近期人民币兑美元汇率出现快速贬值，投资者担忧热钱流出，宏观流动性收紧，流动性推动的行情已经接近尾声。节前央行有可能继续采取汇率贬值与逆回购加之非常规货币政策工具的手段，对冲热钱流出与季节性流动性收紧，春节前降准的预期有可能落空，并将增加市场的波动性。
上证金融地产行业指数 收跌1.09%，中国南车 收跌7.92%，中信证券 收跌6.22%。
沪深300指数 收报3,434.39点，跌1.36%；沪深300指数期货主力2月合约 尾盘报3,444.2点，跌1.38%，成交1,333,972手。130亿元额度的沪股通 净买入18.16亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。
* 欧元受到支撑，因乐观数据表明ECB可能逐渐削减量化宽松计划 * 欧元兑瑞郎接近七个月高位 * 美元/日圆逼近3月中旬以来最高 * 澳元触及四个月低位，因数据疲弱、大宗商品走软 路透东京5月9日 - 欧元周二自近期所及六个月高位回落，但仍受到良好支撑，因围绕政治民粹主义的担忧减弱，而且有关欧洲经济状况改善的迹象提振投资者信心。 欧元兑美元 跌至1.0921，脱离周一早盘因马克龙胜选法国总统后投资者释然而触及的六个月高位1.1024。 “欧元下滑单纯是因为获利了结。我觉得随着时间的推移，欧元将重获动能，”大和证券资深外汇分析师Yukio Ishizuki称。 欧元兑瑞郎 周一触及七个月高位1.0918，最新报1.0915，反映欧洲政治相关担忧减退。 欧元兑日圆 报123.72，周一触及一年高位124.58。 随着法国大选尘埃落定，投资者现在关注欧洲央行何时以及如何撤回量化宽松政策，因近期欧元区经济强劲。 欧元区第一季国内生产总值(GDP)数据将
路透新加坡5月9日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能测试每吨5,433美元的支撑位，如果失守，可能进一步跌向下道支撑位5,352美元。