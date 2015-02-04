中国股市：沪综指收跌1%，权重股冲高乏力拖累大盘震荡回落

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透北京2月4日 - 中国股市沪综指周三收跌1%，金融等权重股无法承继前日升势冲高乏力，拖累大盘震荡回落。分析师指出，近日成交量难以放大，市场以存量资金博弈为主，盘中板块分化依旧明显，在经济基本面日益疲弱的背景下，大盘反弹料难以延续。
沪综指 收报3,174.13点，跌30.78点或0.96%；上证A股今日成交2,899亿元人民币，上日为2,831亿元。
“今天就是大盘冲高回落，权重股还是表现比较乏力。”山西证券策略分析师麻文宇称。
她表示，近期市场融资买入规模持续缩减，降杠杆效应较明显。新开户数量出现环比下降，增量资金入市的规模明显受影响，下周新一轮的新股申购即将开始，资金面整体表现不乐观。
她并指出，从目前披露的业绩快报看，中小盘股票业绩相对较好，为其走强提供了动力。
创业板指数P 收涨0.39%，中国银行 收跌3.50%，国信证券 收跌4.16%。
沪深300指数 收报3,401.77点，跌1.04%；沪深300指数期货主力2月合约 尾盘报3,410.6点，跌1.10%，成交1,183,889手。130亿元额度的沪股通 净买入21.7亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。