中国股市：沪综指收挫1.9%至近一个半月新低，次新股普跌打击市场人气

路透北京2月6日 - 中国股市沪综指周五收挫1.9%至近一个半月新低。分析师指出，今日多只次新股出现普跌且跌幅巨大打击市场人气，大盘延续前一交易日弱势下跌。技术面上看，沪综指跌破前期低点后下方缺乏实质支撑，中级调整特征已具备。

沪综指 收报3,075.91点，跌60.62点或1.93%，此前收盘高点为2014年12月26日的3,164.16点，本周该指数下跌4.19%；上证A股今日成交2,650亿元人民币，上日为3,479亿元，较前一交易日减少逾两成。

“目前整个市场格局还是偏弱。”方正证券策略分析师陈敏表示。

他并指出，最近增量资金入场减少，增量资金对权重股的推动行情暂告段落。当前经济通缩风险逐渐加大，市场对其关注度日益增加，而大多数权重股为主的偏周期类股票受宏观经济面的制约较大。

创业板指数P 收跌2.44%，福瑞股份 、昆仑万维 、上海钢联 等多只创业板股票跌停。