中国股市：沪综指收挫1.9%至近一个半月新低，次新股普跌打击市场人气

纽约期市：可可续升，受助于空头回补
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
路透北京2月6日 - 中国股市沪综指周五收挫1.9%至近一个半月新低。分析师指出，今日多只次新股出现普跌且跌幅巨大打击市场人气，大盘延续前一交易日弱势下跌。技术面上看，沪综指跌破前期低点后下方缺乏实质支撑，中级调整特征已具备。
沪综指 收报3,075.91点，跌60.62点或1.93%，此前收盘高点为2014年12月26日的3,164.16点，本周该指数下跌4.19%；上证A股今日成交2,650亿元人民币，上日为3,479亿元，较前一交易日减少逾两成。
“目前整个市场格局还是偏弱。”方正证券策略分析师陈敏表示。
他并指出，最近增量资金入场减少，增量资金对权重股的推动行情暂告段落。当前经济通缩风险逐渐加大，市场对其关注度日益增加，而大多数权重股为主的偏周期类股票受宏观经济面的制约较大。
创业板指数P 收跌2.44%，福瑞股份 、昆仑万维 、上海钢联 等多只创业板股票跌停。
沪深300指数 收报3,312.42点，跌1.62%；沪深300指数期货主力2月合约 尾盘报3,340.8点，跌1.72%，成交1,271,772手。130亿元额度的沪股通 净买入15.5亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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