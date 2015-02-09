中国股市：沪综指小幅收升结束三连跌，期权上市助推金融板块反弹

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透北京2月9日 - 中国股市沪综指周一小幅收升，结束连续三日跌势。分析师指出，此前金融板块调整充分，存在技术反弹需求；同时股价下跌提升估值和股息吸引力，沪股通买入交易连续两周明显活跃，显示金融蓝筹股对中长线资金吸引力仍较大。
而今日上证50ETF期权正式启动后，为构建交易策略，机构资金开始增加ETF和相关权重股配置，致金融股涨幅明显。料春节前市场将出现“红包”行情，大盘在3,100-3,300点震荡概率较大。
沪综指 收报3,095.12点，涨19.22点或0.62%；上证A股今日成交2,386亿元人民币，上日为2,650亿元。
“之前金融板块也是调整比较大，所以借期权上市这个窗口，这些板块短期反弹动力比较强一点吧。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
首创证券策略分析师邵帅指出，沪综指本轮调整时间己接近两周，调整幅度也已接近10%，60日均线处对股指存在明显技术性支撑。
今日上市的上证50ETF期权合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金” 。上证50ETF期权实行持仓限额管理，试点初期单个投资者的权利仓持仓限额为20张，总持仓限额为50张。
沪深300指数 收报3,345.92点，涨1.01%；沪深300指数期货主力2月合约 尾盘报3,352.8点，涨0.95%，成交1,195,169手。130亿元额度的沪股通 净买入20亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
0652 GMT * 英镑/美元把目标对准1.30期权障碍位，此前英镑在伦敦开盘时获得买盘支持 * 1.30前方挂有的买盘，限制了周末前和周一的涨势，1.2984是上周五高点 * 1.2990是周一在亚洲时段触及的八个月高点，1.2987是周一伦敦早盘时段的高点 * 1.3000/20上方挂有停止单，周二高点1.2960目前为支撑位 * 1.2957是亚洲时段高点，此前特朗普开除了美国FBI局长科米 * 英镑多头仍渴望再度挤压空头 (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)