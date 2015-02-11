中国股市：沪综指连三日收升，量能持续缩减预示反弹空间有限

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京2月11日 - 中国股市沪综指周三连续第三日收升，但A股成交额创近三个月新低。分析师指出，目前反弹力度依然有限，节前交投意愿清淡，量能持续缩减预示反弹势头可能难以延续。此环境下市场将以震荡为主，大盘股受量能压制明显表现偏弱，中小盘题材股行情则相对活跃。
沪综指 收报3,157.70点，涨16.11点或0.51%；上证A股今日成交2,091亿元人民币，此前成交额低位为去年11月21日的1,976亿元，上日为2,225亿元。
“我们可以看到货币政策方面也是向一个相对比较宽松的方向在走，市场短期会有反弹，我觉得这种反弹的力度也不会特别大。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。
他并认为，市场短期的技术性反弹主要体现在权重股板块，而中小盘成长股未来有望再创新高。
中国央行周二发布2014年四季度货币政策执行报告，强调将继续实施稳健的货币政策，并更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。
沪深300指数 收报3,434.12点，涨0.80%；沪深300指数期货主力2月合约 尾盘报3,455.6点，涨1.23%，成交972,154手。130亿元额度的沪股通 净买入17.7亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。