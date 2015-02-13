中国股市：沪综指收升1%连五日反弹，信心增强持股过节心态较浓

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透北京2月13日 - 中国股市沪综指周五收升1%，连续第五日反弹。分析师指出，今年开局国内经济疲弱，通缩压力较大，本周央行逆回购明显加量，市场对短期将降息的预期有所加强；同时投资者对A股中期行情信心较为坚定，持股过节的心态致反弹得以延续。
沪综指 收报3,203.83点，涨30.41点或0.96%，本周该指数累计上涨4.16%；上证A股今日成交2,914亿元人民币，上日为2,274亿元。
“估计还是大家对于后边的进一步宽松、降息预期升温，今天周期股也跟上来了。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
中国今年春节假期为2月18日至24日。
中信证券策略团队报告指出，中国经济正处于转型期，经济下行压力没有减轻，稳增长仍是今年重要任务。
中共中央政治局会议周四表示，完成今年经济社会发展主要预期目标和任务，关键是稳和进相互促进；经济发展基本面没有改变，要主动适应和引领经济发展新常态，保持经济运行在合理区间。
沪深300指数 收报3,469.83点，涨0.78%；沪深300指数期货主力3月合约 尾盘报3,501.8点，涨0.13%，成交446,112手。130亿元额度的沪股通 净买入21.6亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)