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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 15:10 BJT

中国股市：沪综指收升1%连五日反弹，信心增强持股过节心态较浓

路透北京2月13日 - 中国股市沪综指周五收升1%，连续第五日反弹。分析师指出，今年开局国内经济疲弱，通缩压力较大，本周央行逆回购明显加量，市场对短期将降息的预期有所加强；同时投资者对A股中期行情信心较为坚定，持股过节的心态致反弹得以延续。

　　沪综指 收报3,203.83点，涨30.41点或0.96%，本周该指数累计上涨4.16%；上证A股今日成交2,914亿元人民币，上日为2,274亿元。

“估计还是大家对于后边的进一步宽松、降息预期升温，今天周期股也跟上来了。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

中国今年春节假期为2月18日至24日。

中信证券策略团队报告指出，中国经济正处于转型期，经济下行压力没有减轻，稳增长仍是今年重要任务。

中共中央政治局会议周四表示，完成今年经济社会发展主要预期目标和任务，关键是稳和进相互促进；经济发展基本面没有改变，要主动适应和引领经济发展新常态，保持经济运行在合理区间。

沪深300指数 收报3,469.83点，涨0.78%；沪深300指数期货主力3月合约 尾盘报3,501.8点，涨0.13%，成交446,112手。130亿元额度的沪股通 净买入21.6亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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