中国股市：沪综指连七日收涨送别马年，乐观预期下投资者倾向持股过节

欧洲汇市：英镑小升，受本周乐观经济数据支撑
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向1.2950美元附近的近期高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
路透北京2月17日 - 中国股市沪综指周二收升，以连续七日上涨告别农历马年。分析师指出，今日为春节长假前最后一个交易日，市场对节后出台宽松政策预期较乐观，资金提前布局蓝筹股，对政策宽松反应敏感的券商、地产板块领涨大盘。
沪综指 收报3,246.91点，涨24.54点或0.76%，上证A股今日成交2,614亿元人民币，上日为2,646亿元。
“主要还是情绪比较好，因为现在市场上政策宽松的预期比较强，可以说是稳定情绪的一个方面。”首创证券策略分析师邵帅表示。
他认为，短期中小板、创业板涨幅较大，累积获利盘较多，板块轮动效应导致资金重新关注相对盘整的蓝筹股，节后资金有望加速回流蓝筹股板块。
中信证券策略团队报告指出，在国内经济下行压力加大、美联储收紧货币政策预期加强的情况下，结售汇连续6个月逆差显示资本外流压力较大。1月份通缩加剧、出口大幅下滑，经济开局不妙。降息、降准、人民币适度贬值以提振经济已成为市场共识。
中国央行周二公布数据显示，1月金融机构口径的外汇占款下降1,082亿元人民币，为连续第二个月减少千亿元。考虑到当月外贸顺差创新高及FDI亦呈高位，显示私人部门对美元资产的兴趣日浓。
中国今年春节假期为2月18日至24日。
沪深300指数 收报3,522.32点，涨0.65%；沪深300指数期货主力3月合约 尾盘报3,560.6点，涨0.55%，成交636,463手。130亿元额度的沪股通 净买入4.1亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向1.2950美元附近的近期高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
路透伦敦5月5日 - 法国和德国10年期公债收益率之差周五降至六个月新低，因为在本周周末的法国总统选举之前，中间派候选人马克龙在民调中继续扩大领先于极右翼民族阵线创党者勒庞的优势。
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。