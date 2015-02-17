中国股市：沪综指连七日收涨送别马年，乐观预期下投资者倾向持股过节

路透北京2月17日 - 中国股市沪综指周二收升，以连续七日上涨告别农历马年。分析师指出，今日为春节长假前最后一个交易日，市场对节后出台宽松政策预期较乐观，资金提前布局蓝筹股，对政策宽松反应敏感的券商、地产板块领涨大盘。

沪综指 收报3,246.91点，涨24.54点或0.76%，上证A股今日成交2,614亿元人民币，上日为2,646亿元。

“主要还是情绪比较好，因为现在市场上政策宽松的预期比较强，可以说是稳定情绪的一个方面。”首创证券策略分析师邵帅表示。

他认为，短期中小板、创业板涨幅较大，累积获利盘较多，板块轮动效应导致资金重新关注相对盘整的蓝筹股，节后资金有望加速回流蓝筹股板块。

中信证券策略团队报告指出，在国内经济下行压力加大、美联储收紧货币政策预期加强的情况下，结售汇连续6个月逆差显示资本外流压力较大。1月份通缩加剧、出口大幅下滑，经济开局不妙。降息、降准、人民币适度贬值以提振经济已成为市场共识。

中国央行周二公布数据显示，1月金融机构口径的外汇占款下降1,082亿元人民币，为连续第二个月减少千亿元。考虑到当月外贸顺差创新高及FDI亦呈高位，显示私人部门对美元资产的兴趣日浓。

中国今年春节假期为2月18日至24日。