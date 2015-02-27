中国股市：沪综指收升续创一个月新高，国防军工板块领涨大盘

芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因USDA的全球大豆库存预估高于预期

路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7大豆期货 周三 收低3-3/4美分，报每蒲式耳9.70-1/4美元，分析师表示，因美国农业部( USDA)公布的全球大豆库存预估高于预期。 在USDA公布报告后，7月大豆期合约应声跳涨至六周高位9.89美元， 但之后回落，因交易商消化了数据。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计美 国大豆结转库存为4.80亿蒲式耳，低于市场预估均值的5.63亿。 不过，偏空的数据方面，美国农业部上调2016/17年全球大豆结转库 存预估至9,014万吨，超过了市场预估区间的高端。 至于2017/18年，美国农业部预计全球大豆年末库存预估为8,881万吨 ，高于市场预估均值8,659万吨。 美国农业部上调巴西2016/17年大豆产量预估至1.116亿吨，高于上月 预估的1.11亿吨；上调阿根廷大豆产量预估至5,700万吨，4月时预估为5, 600万吨。 CBOT-7月豆油期货 收跌0.61美