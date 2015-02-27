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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 15:07 BJT

中国股市：沪综指收升续创一个月新高，国防军工板块领涨大盘

路透北京2月27日 - 中国股市沪综指周五收升续创一个月新高。分析师指出，近两日盘中板块轮动较快，昨日有所表现的蓝筹股今日出现休整，对指数形成拖累。但随着两会召开的临近，以改革为题材的主题概念股继续受到市场追捧，国防军工板块领涨大盘。

　　沪综指 收报3,310.30点，涨11.94点或0.36%，此前最高收盘为2015年1月27日3,352.96点，该指数本月累计上涨3.11%；上证A股今日成交3,332亿元人民币，上一交易日为3,328亿元。

“现在来看，指数还是比较安全，降息还有两会这两大因素支撑，不管是蓝筹（股）还是成长（股）都还是能轮番有所表现。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

他认为，传媒、TMT板块经过稍微休整今天卷土重来，带动创业板指数再创新高。但创业板连续上涨后估值水平已经接近历史最高，创业板业绩增速难以支持其目前估值水平，短期压力较大。

他并表示，今年纪念抗战70周年，是军工企业改制关键年，投资者对于今年两会上加大国防军工投资预期较高，今天通信、军工板块走势较强。而降息预期效应和“一带一路”的政策效应将使金融、地产、电力等蓝筹板块中长期受益。

创业板指数P 报1,928.04点，涨2.53%，航天电子 、航天科技均 涨停报收。

沪深300指数 收报3,572.84点，涨0.18%；沪深300指数期货主力3月合约 尾盘报3,587.8点，涨0.02%，成交936,317手。130亿元额度的沪股通 净买入8.1亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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