中国股市：沪综指收升续创一个月新高，降息利好落地大盘反应偏温和

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透北京3月2日 - 中国股市沪综指周一收创一个月新高。分析师指出，央行周末降息虽对股市有正面影响，但此前大盘连续上涨已隐含了对此预期，降息消息出台属市场预期之中，故今日盘面对此反应偏温和。预计降息对市场刺激作用在逐渐减弱，但投资者信心将有所增强。
沪综指 收报3,336.28点，涨25.98点或0.78%，此前最高收盘为2015年1月27日3,352.96点；上证A股今日成交4,081亿元人民币，上一交易日为3,332亿元。
“（降息）利好归利好，影响不太大。”首创证券策略分析师邵帅表示。
他认为，两会期间市场谨慎观望气氛渐浓，未来可能出台的各项政策将成为市场关注重点，投资者观望情绪逐渐升温。今天盘中热点依然围绕两会题材展开，潜在的政策热点板块还会有轮动表现，近期指数仍以震荡为主。
信达证券策略团队报告指出，降息会利好一些负债巨大的企业，降低其财务支出，此类公司主要集中在公用事业、建筑建材行业。降息对房地产行业利好，但目前的主要问题是房价和空置率太高，因此降息的作用很难成为长期利好因素。
春节假期刚结束尚不足一周，中国央行即宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。央行称，自2015年3月1日起，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。
马钢股份 、沙钢股份 、莱茵置业 涨停报收。
沪深300指数 收报3,601.27点，涨0.80%；沪深300指数期货主力3月合约 尾盘报3,613.4点，涨0.66%，成交1,117,965手。130亿元额度的沪股通 净买入11.3亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)