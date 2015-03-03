中国股市：沪综指收低逾2%创一个月最大跌幅，新股发行施压资金面

希腊政经：IMF和欧洲金主称，需要更多时间才能达成希腊债务减免协议
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周二收挫逾2%，创下一个月最大单日跌幅。分析师指出，降息利好兑现并未能激励增量资金加快入市，而新一批新股启动发行程序又令短期资金面压力陡增，以金融股为代表的权重股抛压沉重，股指午后加速下滑。
沪综指 收报3,263.05点，大跌73.23点或2.2%，此前最大单日跌幅为2月2日的2.56%；上证A股今日成交4,397亿元人民币，上日为4,081亿元。
“主要是金融股把指数带下来了，不过个股仍相当活跃，六七十个股涨停，显示大盘还未走坏。”华泰证券分析师周林表示。
他说，近期金融股等权重股走势较沉闷，一旦资金面有变化，相当多投资者就会先抛售权重股套现。
中国证监会周一稍晚下发24家首次公开发行(IPO)企业的发行批文，其中包括东方证券等的19家公司周二分别在沪深证交所刊登招股意向书，启动发行程序，其网上网下申购日基本集中在下周三和周四。
沪深300指数 收报3,507.90点，跌2.59%；沪深300指数期货主力3月合约 尾盘报3,513.6点，跌2.69%，成交1,074,111手。130亿元额度的沪股通 净买入6.41亿元。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
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路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41