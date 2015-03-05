中国股市：沪综指收跌近1%，新股发行期临近致抛压仍重

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透上海3月5日 - 中国股市沪综指周四收市下跌近1%。分析师指出，中国调降今年经济增长目标，基本符合市场预期；而新股发行期临近，一些投资者抛售老股筹集资金，导致大盘滑落。
沪综指 收报3,248.48点，跌31.06点或0.95%；上证A股今日成交3,723亿元人民币，上日为3,455亿元。
“人大召开，经济发展目标公布出来，没什么意外，都在意料之中，对市场影响不大。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏表示。
他指出，今日市场下跌的主要诱因还是新股申购的筹款压力。本轮新股申购估计冻结资金规模将超过2万亿元，对于目前主要靠存量资金支撑的A股市场，老股套现压力不小。
中国全国人大会议周四开幕。一如市场预期，中国将2015年国内生产总值(GDP)增长目标调降至7%左右；面对经济下行压力加大，政府意在淡化速度为结构调整争取时间和空间。而在通缩忧虑加深背景下，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标仍高达3%左右，则昭显政府改善通缩预期之意。
中国证监会周一下发24家首次公开发行(IPO)企业发行批文后，包括东方证券等23家公司已先后刊登招股意向书，网上申购日分布在下周二至下周五（10日至13日）。
沪深300指数 收报3,496.34点，跌0.98%；沪深300指数期货主力3月合约 尾盘报3,510点，跌0.86%，成交1,161,721手。130亿元额度的沪股通 净买入8.19亿元。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。