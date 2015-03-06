中国股市：沪综指续收低，新股申购压力致题材股接棒下跌

路透上海3月6日 - 中国股市沪综指周五继续收低。分析师指出，虽然金融等权重股下跌趋缓并有所反弹，但在沉重新股申购压力下，近期热炒的题材股今日出现大幅回调，股指维持弱势调整。

沪综指 收报3,241.187点，跌7.289点或0.22%；本周沪综指累计下跌2.09%。上证A股今日成交3,272亿元人民币，上日为3,723亿元。

“题材股大面积回落，在下周新股申购来临之前，市场根本就没有翘翘板效应，只有资金流出效应。”长江证券分析师宋中庆指出，估计下周初，新股申购资金筹措仍会给大盘带来不小的压力。

近阶段行情特征为资金推动，并以存量资金为主。权重股和题材股为“翘翘板”的两头，行情此消彼涨。下周将有东方证券等23只新股发行，网上申购日分布在下周二至下周五（10日至13日）。

对于正召开的全国两会与股市的关联度，上海国富投资管理公司宏观对冲基金合伙人刘海影认为，大盘涨跌和经济情况总体关系不大。这轮上涨是估值扩张推动的，因为在股市上涨过程中，经济是加速恶化的。目前主要是存量资金在博弈，未来股市上涨要有新的因素促发增量资金重新入市。

中国全国人大会议周四开幕。一如市场预期，中国将2015年国内生产总值(GDP)增长目标调降至7%左右；面对经济下行压力加大，政府意在淡化速度为结构调整争取时间和空间。而在通缩忧虑加深背景下，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标仍高达3%左右，则昭显政府改善通缩预期之意。