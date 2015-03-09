中国股市：沪综指午后逆转收高近2%，银行股担当反弹先锋

美国热股：Alphabet上涨，此前谷歌同意支付3亿欧元了结一意大利税务争议
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
路透上海3月9日 - 中国股市沪综指周一收升近2%。分析师指出，今早大盘一度因券商保险股的下跌而萎靡不振，不过午后银行股受降准传言影响而大幅反弹，带动股指迅速由绿翻红，并不断扩大涨幅。
沪综指 收报3,302.408点，大涨61.221点或1.89%；上证A股今日成交3,589亿元人民币，上日为3,272亿元。
“主要是银行股的力量，可能有一些券商融资盘转到银行股，也有政策上的传言。本身银行股估值就便宜，前期累计也跌了两三成，有反弹动力。”东北证券分析师沈正阳表示。
上证银行股指数 收升5.88%，南京银行 和宁波银行 收盘涨停，中小银行股涨幅居前，涨幅垫底的工商银行 亦收升4.15%。
沪深300指数 收报3,537.75点，涨1.70%；沪深300指数期货主力3月合约 尾盘报3,562.6点，涨2.1%，成交1,177,487手。130亿元额度的沪股通 净买入6.7亿元。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透新加坡5月4日 - 近月粘度价差(即180-cst与380-cst燃料油之间 的价差)周四升向两年高点，因投资人担心180-cst燃料油供应收紧，导致 买兴激增。180-cst燃料油可以与高粘度材料混合成船用燃料油。 行业消息人士称，过去几周180-cst燃料油的供给已经表现出收紧迹 象。 路透数据显示，周四的6月粘度价差较上日每吨跳涨2.25美元，至9.5 0美元，为2015年7月以来最高。 在洲际交易所(ICE)，从5月/6月到9月/10月的380-cst燃料油跨月价 差成交量均较上一日增长，0930 GMT时成交量超过100万吨。 ICE-380-cst燃料油7月/8月合约周四较上日涨幅最大，每吨升水0.65 美元，上日为升水0.40美元。 ICE 380-cst 6月/7月合约是成交最活跃的跨月价差，总计成交64万 吨，每吨升水也为0.65美元。 周四普氏窗口有四笔交易达成，其中包括一笔2万吨380-cst燃料油， 以及三笔总计6万吨的180-cst燃料油船货