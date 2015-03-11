中国股市：沪综指收市小涨，新股申购洪峰来临令大盘上升动能有限

《全球汇市》美元兑日圆升至八周高位，因风险胃纳改善
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
路透上海3月11日 - 中国股市沪综指周三收市小涨。分析师指出，早盘大盘因银行股等权重股反弹而出现上涨，不过今日是本轮新股申购高峰期，巨大资金需求令权重股上涨难得到认同，午后大盘窄幅调整，尾盘才稍有拉升动作。
沪综指 收报3,290.90点，涨4.832点或0.15%；上证A股今日成交3,268亿元人民币，上日为3,292亿元。
“早上大盘股曾经涨了一下，但打新股资金需求太大，上涨动力被压制了。”长江证券分析师宋中庆称。
周三沪深两市共有10只新股网上申购，其中包括计划募集100.3亿元的东方证券；周四还有11只新股即将网上申购，不过基本为小盘股。
他指出，虽然今日公布的中国经济数据仍较弱，但经济疲弱本已在市场预期之中，近阶段股市仍难脱离资金推动特征，因此资金面才是影响市场的最大因素。
中国国家统计局周三公布，1-2月规模以上工业增加值同比增长6.8%，社会消费品零售总额同比增长10.7%，固定资产投资同比增长13.9%，均低于此前市场预期。
沪深300指数 收报3,524.653点，涨0.11%；沪深300指数期货主力3月合约 尾盘报3,542.6点，涨0.14%，成交1,209,605手。130亿元额度的沪股通 净买入9.6亿元。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”